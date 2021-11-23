أبو الغيط يستقبل المبعوث الأممى لليمن ويؤكد دعم الشرعية

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء تطورات الصراع الجارى فى اليمن، وسبل إحلال التسوية السياسية فى البلاد على نحو يُنهى معاناة الشعب اليمنى.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن بالغ القلق حيال التصعيد الحوثى، المدعوم إيرانيا، خاصة على جبهة مأرب التى تضم ملايين النازحين الذين فروا من ويلات الصراع فى مناطق أخرى باليمن.

وأكد أبو الغيط، أن الطرف الحوثى أظهر عدم اكتراث بكافة نداءات السلام، مشيراً إلى أهمية بذل قدر كافٍ من الضغوط الدولية من أجل حمل الحوثيين على الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار وبدء مسار جاد للمحادثات السياسية.

وأوضح المصدر، أن أبو الغيط شدد على أهمية دعم حكومة اليمن الشرعية فى هذه المرحلة الخطيرة من مسار النزاع، خاصة فى ضوء ما تبذله هذه الحكومة فى عدن من جهود لخدمة السكان وسط ظروف أمنية بالغة الصعوبة.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط استمع لعرض من المبعوث الأممى حول آخر تطورات النزاع، فى أبعاده الأمنية والسياسية، وأنه حرص على الإعراب عن دعم الجامعة العربية لجهوده فى التواصل مع كافة الأطياف اليمنية من أجل خلق أرضية مناسبة لإطلاق التسوية.