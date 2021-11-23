القبض على 84 متهما يتلاعبون بأسعار الغذاء فى العراق

وفى بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، إن العملية جاءت "استنادًا لمعلومات استخباراتية لمتابعة ضعاف النفوس من محتكرى المواد الغذائية والمتلاعبين بأسعار السلع والبضائع"، لافتة إلى التلاعب بـ"الطحين وبيض المائدة" بشكل خاص.
وبحسب البيان الذى نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، استهدفت العملية حماية المنتج المحلى، موضحة أن العملية الأمنية شملت بغداد والمحافظات.
كما أشار البيان إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط عشرات الأطنان من الدجاج المجمد ومقطعاته، تقدر بـ(5430) كرتونة"، إضافة إلى ضبط مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية تقدر بعشرات الأطنان، وكمية من الأدوية الممنوعة من الاستيراد وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية تقدر بـ (38) طنًا".
كما أكدت الخلية ضبط 18 طنًا من الدقيق قبل تهريبها خارج محافظة بابل، وبيعها فى الأسواق التجارية، مؤكدًا القبض على 84 متهمًا من المتلاعبين بالأسعار، خاصة الدقيق والبيض.
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