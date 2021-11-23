أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرًا بتعيين صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتكليف وترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، حسبما أفادت به وكالة الانباء الكويتية "كونا".





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