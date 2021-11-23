وزير الدفاع الإسرائيلى يزور المغرب لأول مرة

جدة - نرمين السيد - وكان المغرب استقبل مستشارًا للأمن الإسرائيلى ووزير خارجية الإسرائيليين منذ استئناف العلاقات بين البلدين فى العام الماضى، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى يزور فيها وزير دفاع إسرائيلى المملكة المغربية بشكل رسمى.

وحسبما ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلى، فمن المقرر أن ينطلق جانتس، مساء اليوم، من تل أبيب متجهًا إلى المغرب، وسط توقعات بأن يوقع اتفاقًا يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكرى بين البلدين، على أن يغادر المملكة بعد غدٍ الخميس.

وأشار مسؤول إسرائيلى إلى أن الزيارة تهدف إلى وضع الحجر الأساس لعلاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب، مضيفًا: "كان لدينا بعض التعاون، لكننا سنعطيه طابعًا رسميًا الآن، إنه إعلان علنى للشراكة بيننا".

وتأتى زيارة جانتس إلى المغرب بعد ثلاثة أشهر من إعلان البلدين اتفاقهما على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى من مكتبى اتصال إلى سفارتين، فى أثناء زيارة وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد إلى المملكة.

وكانت شركة "راتيو بيتروليوم" الإسرائيلية أعلنت الشهر الماضى، عن توقيع شراكة مع الرباط لاستكشاف حقول الغاز فى ساحل الداخلة بالصحراء المغربية.