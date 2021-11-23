جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، خضوع رئيس الوزراء ألكسندر دى كرو، وعددًا من وزرائه للحجر الصحى، بعدما شاركوا فى اجتماع ببروكسل مع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس، الذى ثبتتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فقد علق دى كرو جدول أعماله، لافتة إلى أنه سيخضع لاختبار "بى سى آر"، غدًا الأربعاء، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة الذين شاركوا مع رئيس الوزراء الفرنسى فى وضع إكليل من الزهور لتكريم ضحايا الإرهاب فى بروكسل. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت، مساء أمس الإثنين، ثبوت إصابة رئيس وزراء البلاد جان كاستكس، بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه كان يخضع للحجر الصحى بعد إصابة إحدى بناته بالفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلجيكا: نصف الحكومة إلى الحجر الصحى بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.