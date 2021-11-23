أمريكا تنشر قوات خاصة بجيبوتى تحسبا لتفاقم الأوضاع فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "cnn" الأمريكية، عن مسؤول عسكرى، أن الجيش الأمريكى نشر قوات من العمليات الخاصة فى جيبوتى لتكون على استعداد لتقديم المساعدة للسفارة الأمريكية فى إثيوبيا إذا تفاقم الوضع فى البلاد.

جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب قوات الجبهة الشعبية لتحرير "تيجراى" من السيطرة على مدينة دبر برهان على بعد 130 كلم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.