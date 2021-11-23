العراق: العثور على 7 زوارق لداعش فى ديالى

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، عن مصدر فى إعلام الحشد قوله: "إن قوة من اللواء 110 فى الحشد الشعبى عثرت على 7 زوارق يستغلها عناصر داعش فى تحركاتهم ضمن المناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين شمال شرق بعقوبة". وأطلق الحشد الشعبى والجيش صباح اليوم عملية أمنية مشتركة لتأمين حوض حمرين بالكامل.

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