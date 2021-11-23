“كأسك يا زعيم” موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري في نهائي دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

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نهائي دوري أبطال أسيا

أعلن المدير الفني للهلال البرتغالي “جارديم” أن فريقه جاهز للمباراة وقال، “نحن على أتم الاستعداد لخوض النهائي والفريق بكامله جاهز للمباراة،وبثقتنا وباللاعب رقم 12 الجمهور سنحقق التطلعات” كان الهلال قد حصل على اللقب الأسيوي الكبير ثلاث مرات سابقة، وهو نفس رصيد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، واللقب الرابع هو حلم الفريقين لتمثيل القارة في مونديال العالم القادمة في الإمارات.

17.00 ” الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

18.00 ” السادسة بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية.

19.00 ” السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة البحرين، قطر، سوريا، العراق”.

20.00 ” الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرزالقنوات الناقلة مباراة الهلال وبوهانج الكوري

تنقل المباراة على الهواء مباشراً على قناة ssc hd 7 الجديدة، ويعلق عليها المعلق فهد العتيبي والمعلق عيسى الحربين، كما تنقل المباراة أيضاً على قناة الرابعة العراقية الرياضية، وفيما يلي تردد قناة ssc.