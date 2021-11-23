“كأسك يا زعيم” موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري في نهائي دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة نهائي القارة مباراة الهلال السعودي ضد بوهانج الكوري، نهائي دوري أبطال أسيا 2021، القنوات الناقلة المباراة مباشراً، موقع حجز تذاكر الهلال وبوهانج، كل هذه العناوين يتم البحث عنها الآن من قبل عشاق الموج الأزرق، زعيم المملكة والقارة الصفراء، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم تفاصيل المباراة، التي تترقبها الجماهير العربية من المحيط إلي الخليج، الداعمة للفريق السعودي ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، اللقاء ينطلق في السابعة مساء الغد الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وتنقل المباراة عبر قناة ssc7hd الرياضية وفيما يلي التفاصيل.نهائي دوري أبطال أسيا
أعلن المدير الفني للهلال البرتغالي “جارديم” أن فريقه جاهز للمباراة وقال، “نحن على أتم الاستعداد لخوض النهائي والفريق بكامله جاهز للمباراة،وبثقتنا وباللاعب رقم 12 الجمهور سنحقق التطلعات” كان الهلال قد حصل على اللقب الأسيوي الكبير ثلاث مرات سابقة، وهو نفس رصيد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، واللقب الرابع هو حلم الفريقين لتمثيل القارة في مونديال العالم القادمة في الإمارات.موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز
- 17.00 ” الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.
- 18.00 ” السادسة بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية.
- 19.00 ” السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة البحرين، قطر، سوريا، العراق”.
- 20.00 ” الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
تنقل المباراة على الهواء مباشراً على قناة ssc hd 7 الجديدة، ويعلق عليها المعلق فهد العتيبي والمعلق عيسى الحربين، كما تنقل المباراة أيضاً على قناة الرابعة العراقية الرياضية، وفيما يلي تردد قناة ssc.
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|11747
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/2
النهائي اليوم هو النهائي رقم 40 لبطولة الأندية الأسيوية منذ أن انطلقت البطولة، ويحمل الرقم 13 بالنسخة الجديدة التي بدأت عام 2013، ومستمرة حتى الآن بمسمى “دوري أبطال أسيا”، الهلال السعودي حصل على اللقب أعوام “1991، 2000، 2019 “، بوهانج الكوري الجنوبي حصل على اللقب أعوام “1997، 2004، 2009”.تعرف على المقارنو بين مهاجمي الفريقين
يدخل غوميز مهاجم الاتحاد اليوم مواجهة مع لاعب بوهانج مانويل بالاسيوس، شارك جوميز في 9 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع تمريره حاسمة، دقة تصويباته 60%، التسديد على المرمى 9 تسديدات المراوغات 4، بينما لاعب بوهانج شارك في 4 لم يسجل أهداف، صنه هدف دقة تصويباته 62%، المراوغات الناجحة 12 مراوغة.بطاقة نهائي القارة
|المباراة
|الهلال * بوهانج
|البطولة
|نهائي دوري أبطال أسيا
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/11/23 الساعة 19.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب الملك فهد الدولي
|القنوات الناقلة
|ssc hd 7
الوسوم
موعد مباراة نهائي القارة مباراة الهلال السعودي ضد بوهانج الكوري، نهائي دوري أبطال أسيا 2021، القنوات الناقلة المباراة مباشراً، موقع حجز تذاكر الهلال وبوهانج، كل هذه العناوين يتم البحث عنها الآن من قبل عشاق الموج الأزرق، زعيم المملكة والقارة الصفراء، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم تفاصيل المباراة، التي تترقبها الجماهير العربية من المحيط إلي الخليج، الداعمة للفريق السعودي ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، اللقاء ينطلق في السابعة مساء الغد الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وتنقل المباراة عبر قناة ssc7hd الرياضية وفيما يلي التفاصيل.نهائي دوري أبطال أسيا
أعلن المدير الفني للهلال البرتغالي “جارديم” أن فريقه جاهز للمباراة وقال، “نحن على أتم الاستعداد لخوض النهائي والفريق بكامله جاهز للمباراة،وبثقتنا وباللاعب رقم 12 الجمهور سنحقق التطلعات” كان الهلال قد حصل على اللقب الأسيوي الكبير ثلاث مرات سابقة، وهو نفس رصيد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، واللقب الرابع هو حلم الفريقين لتمثيل القارة في مونديال العالم القادمة في الإمارات.موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز
- 17.00 ” الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.
- 18.00 ” السادسة بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية.
- 19.00 ” السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة البحرين، قطر، سوريا، العراق”.
- 20.00 ” الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
تنقل المباراة على الهواء مباشراً على قناة ssc hd 7 الجديدة، ويعلق عليها المعلق فهد العتيبي والمعلق عيسى الحربين، كما تنقل المباراة أيضاً على قناة الرابعة العراقية الرياضية، وفيما يلي تردد قناة ssc.
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|11747
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/2
النهائي اليوم هو النهائي رقم 40 لبطولة الأندية الأسيوية منذ أن انطلقت البطولة، ويحمل الرقم 13 بالنسخة الجديدة التي بدأت عام 2013، ومستمرة حتى الآن بمسمى “دوري أبطال أسيا”، الهلال السعودي حصل على اللقب أعوام “1991، 2000، 2019 “، بوهانج الكوري الجنوبي حصل على اللقب أعوام “1997، 2004، 2009”.تعرف على المقارنو بين مهاجمي الفريقين
يدخل غوميز مهاجم الاتحاد اليوم مواجهة مع لاعب بوهانج مانويل بالاسيوس، شارك جوميز في 9 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع تمريره حاسمة، دقة تصويباته 60%، التسديد على المرمى 9 تسديدات المراوغات 4، بينما لاعب بوهانج شارك في 4 لم يسجل أهداف، صنه هدف دقة تصويباته 62%، المراوغات الناجحة 12 مراوغة.بطاقة نهائي القارة
|المباراة
|الهلال * بوهانج
|البطولة
|نهائي دوري أبطال أسيا
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/11/23 الساعة 19.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب الملك فهد الدولي
|القنوات الناقلة
|ssc hd 7
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “كأسك يا زعيم” موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري في نهائي دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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