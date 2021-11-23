البلبيسي عن الموجة الحالية : 3 أسابيع حاسمة

دوت الخليج :- شبّه أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي يشهدها الأردن حاليا بالموجة الأولى.

وأوضح في تصريحات صحفية الإثنين، أن موجة كورونا بالعادة تستمر لمدة 8-9 أسابيع.

وفسّر بأن المنحنى الوبائي للموجة الأولى بدأ بارتفاع تدريجي إلى حد الأسبوع الرابع، “وبعد ذلك بدأ بالقفز في الخامس إلى 20 ألف إصابة، ثم 30 ألف في السادس، وصولا إلى قمة الموجة في الأسبوع السابع بـ 37 ألف”.

وفي الموجة الثانية كان الارتفاع في الإصابات سريعا، ففي قمة الموجة سجلت 56 ألف إصابة، وفق البلبيسي.

وقال: نتوقع أننا في الأسبوع الخامس أو السادس من الموجة الثالثة الحالية، وإذا انطبق عليها ما انطبق على سابقاتها هذا يعني أنه تبقى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حاسمة لمعرفة الأعداد التي ستسجل خلال الفترة الحالية ، وفق هلا اخبار .

وأكد أنه من المطمئن في الموجة الثالثة أن عدد الدخولات إلى المستشفيات أقل من الموجات السابقة خلال ذات الفترة، مبينا أن القدرة الاستيعابية كبيرة ولم تصل إلى الثلث إلى حد الآن.

وأرجع السبب في فرق الإدخالات خلال الموجة الثالثة هو الوصول إلى تطعيم 63% بجرعة اللقاح المضاد لكورونا و56% بالجرعتين.

وحلّل البيانات المتوفرة منذ منتصف أيار إلى منتصف آب الماضيان،مشيرا إلى 87% من حالات الوفاة بالفيروس لغير متلقي المطعوم، و82% من الدخولات إلى المستشفيات، ومن دخل المستشفى من متلقي اللقاح هم من الفئات العمرية الكبيرة والذين مضى على تلقيهم الجرعتين أكثر من 6 أشهر.

ودعا إلى ضرورة الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة خاصة لكبار العمر (50 سنة فما فوق) للمحافظة على المناعة المكتسبة خلال الموجة الحالية.

وبين أن صدور أمر الدفاع الجديد في بداية العام المقبل جاء بهدف إفساح المجال لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بالجرعتين حتى نهاية العام لينفّذ أمر الدفاع دون التأثير عليهم.