موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة أمام النصر في كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة

يبحث الملايين من مُحبي وعشاق كرة القدم السعودية عن موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة أمام النصر في كأس الأمير محمد بن سلمان على محرك البحث “جوجل”، ويواجه النادي الأهلي السعودي نادي النصر ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي، ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي أصبح أحد أهم الدوريات العربية في الفترة الأخيرة وقد زاد عدد متابعينه بشكل ملفت في مصر وجميع الدول العربية، ومما لاشك فيه أن هذه المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والنصر ينتظرها عدد كبير من جمهور كرة القدم السعودية حيث من المتوقع أن تكون المباراة ممتعة فكلاً من الفريقين يريد اقتناص الثلاث نقاط، والآن من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم موعد مباراة فريقي الأهلي والنصر والقنوات الناقلة لها، فتابعونا.

مباراة الأهلي السعودي القادمة أمام النصر

ينافس كلاً من فريقي الأهلي السعودي والنصر على الفوز ببطولة الدوري السعودي، ولهذا ستكون المباراة المرتقبة بينهم من أكثر المباريات صعوبة وستكون مليئة بالمتعة الكروية لجماهير الفريقين، ويسعى كل نادي إلى تحسين ترتيبه في جدول الدوري من خلال الفوز بالثلاث نقاط للمباراة القادمة.

موعد مباراة الأهلي والنصر

ينتظر الآلاف من جماهير كرة القدم المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والنصر والتي ستُقام يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر على ستاد الأمير عبد الله الفيصل في المواعيد التالية:

تُقام المباراة في تمام الساعة 6:40م بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة 7:40م بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي الساعة 8:40م بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر

يسأل الآلاف من الجمهور السعودي والعربي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في الجولة 13 من الدوري السعودي، ونوضح لكم أن قناة ssc السعودية تمتلك حقوق بث المباراة وسوف تنقل المباراة بشكل مجاني لجميع عشاق كرة القدم.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون وضحنا لكم كافة المعلومات التي تبحثون عنها بشأن المباراة المرتقبة، ولأي سؤال أو استفسار لديكم يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات وسوف نقوم بالإجابة على كل أسئلتكم في أسرع وقت ممكن، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة للمباراة