جرحى بانفجار في العاصمة الأفغانية
أعلن متحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية كابل أن اثنين من أفراد الأمن جرحا جراء انفجار وقع قرب "بازار المجاهدين" في المدينة بعد ظهر اليوم، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.
وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع بسبب اصطدام سيارة تابعة لحركة "طالبان" بلغم.
وأشارت إلي أن الانفجار وقع بالقرب من مركز لتجنيد أفراد الشرطة في المنطقة الأمنية الثانية بكابل، دون ورود تفاصيل عن طبيعة الانفجار وعدد الضحايا.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
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