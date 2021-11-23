الأمم المتحدة تعلن إجلاء عائلات موظفيها من إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنه تم الإفراج عن 70 سائقا للشاحنات من موظفيها، كانوا متعاقدين مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدات عبر إثيوبيا والذين تم أسرهم فى وقت سابق بواسطة السلطات الإثيوبية.

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