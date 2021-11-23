خبير أممى يطالب أمريكا بإصلاح قوانينها لحماية الأقليات والسود

جدة - نرمين السيد - طالب خبير مفوض من الأمم المتحدة، فرنان دو فارين، الولايات المتحدة الأمريكية بإصلاح إطار عملها التشريعى لضمان حقوق الأقليات، قائلاً إن بعض الولايات اتخذت إجراءات يمكن أن تقوض الديمقراطية.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أنهى دو فارين، أمس الإثنين، زيارة استمرت أسبوعين إلى الولايات المتحدة، مشددًا فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو، أمس الإثنين، على ضرورة التوصل إلى "عقد جديد" فى أمريكا.

وقال الخبير الأممى: "تختلف الولايات المتحدة عن باقى الديمقراطيات بوجود تشريعات لديها غير مكتملة للاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها"، موضحًا أن أمريكا لديها "نسيجًا من القوانين غير المتجانسة" التى وضعت قبل أكثر من 60 عامًا، وبدأت تبدو كقوانين تشوبها "علامات إرهاق".

وأشار دو فارين إلى أن هذه الثغرات تؤثر على ملايين الأمريكيين، خاصةً من الأقليات، التى "تعانى تزايد انعدام المساواة والتمييز وحتى الاستبعاد، وتواجه زيادة كببرى فى خطاب الكراهية وجرائم الكراهية"، مشيدًا بجهود الحكومة الأمريكية لمكافحة خطاب الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوى.

كما أكد الخبير الأممى أن "السود لا يزالون الأكثر تهميشًا والأكثر عرضة للحرمان من حق التصويت فى الانتخابات الفيدرالية، وانتخابات الولايات"، وكذلك هم الأكثر عرضة للسجن والاستهداف بخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى، ولاستبعادهم بشكل غير متناسب فى عدد من المجالات.

ونوه دو فارين إلى "ما يمكن وصفه بتقويض الديمقراطية بعدد استثنائى من الإجراءات التشريعية فى مختلف أنحاء البلاد، والتى تجعل ممارسة حق التصويت أصعب على أقليات معينة"، إضافة إلى التلاعب بالحدود الانتخابية فى مناطق مثل تكساس، ما يؤثر على تصويت الأقليات، علاوة على أن سكان بورتوريكو مثلاً لا يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وقال دو فارين إنه سيقدم تقريره النهائى بعد بضعة أشهر، معربًا عن قلقه من مستويات مختلفة للمواطنة فى الولايات المتحدة.