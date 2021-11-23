فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فى أقرب وقت

جدة - نرمين السيد - هذا، وطالبت دول عدة رعاياها بمغادرة العاصمة أديس أبابا فى ظل الاضطرابات التى تعيشها إثيوبيا وتقدم جبهة تحرير تيجراى نحو العاصمة، وسط خسائر متتالية للجيش الإثيوبى، وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد.

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