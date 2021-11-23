انت الان تتابع تفاصيل خبر هل هناك فئات مستبعدة وفقا لنظام الاجتماعي المطور في السعودية مسؤول يوضح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أثار جدل بين مواطنين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير” بشأن هل المتقاعدين وغير الموظفين والباحثين عن عمل ينطبق عليهم نظام الاجتماعي المطور التي قامت السعودية بتفعيله في وقت سابق بناء على تنفيذ المرسوم الملكي الصادر برقم ( م/ 32) بتاريخ 1442/4/2 هجري بهدف وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا عقب دراسة تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة وفقا لشروط وأحكام النظام المتطور فكان لابد من حسم هذا الجدل من مسؤول في الوزارة.

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المهندس/ سلطان بن جريس الجريسي خلال اتصال هاتفي من برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المعيار الأساسي في الحصول على المعاش الذي يمنحه نظام الضمان الاجتماعي المطور هو دخل الأسرة فإذا كان دخل الأسرة أقل من احتياجاتهم الأساسية فهذه الأسرة تستحق الضمان الاجتماعي أما غير هذا فلا يشملهم النظام الاجتماعي المتطور .فهي حسب دخل الأسرة.

وأضاف أن النظام الاجتماعي الجديد ينطبق أيضا على الموظف وغير الموظف والمتقاعد بغض النظر عن العمر حيث أن السن ليس له علاقة بالاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور الأهم هنا عدم القدرة الأساسية على توفير الاحتياج الأساسي أي أن دخولهم منخفضة لا تمكنهم الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وخلافة.

وأجاب جريس على سؤال هل الباحثين عن عمل يشملهم نظام الاجتماع المطور.

أن هذه الفئة لهم إعانة خاصة من خلال برنامج “حافز ” حيث يمكنهم الدخول على المنصة الإلكترونية www.taqat.sa وهى إعانة مستقلة عن نظام الاجتماعي المطور.

ما هو نظام الاجتماعي المطور

هو نظام يلزم بصرف الضمان للفئات المستحقة كما أنه يحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحق من الأفراد أو الأسرة.

لتسجيل في نظام الاجتماعي المطور من خلال الرابط الإلكتروني https://sbis.hrsd.gov.sa