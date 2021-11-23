" كوهين : اتحدى النواب في الاردن ان كان لديهم نسخة عن اتفاقية " الطاقة الشمسية"

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دوت الخليج :- تحدى الإعلامي والباحث الصهيوني إيدي كوهين ان يكون اي من الوزراء الأردنيين او النواب لديه نسخة من اتفاقية اقامة حقل كهربائي للطاقة النظيفة لاسرائيل في الصحراء الأردنية .
وقال كوهين في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاثنين :
" اليوم او غدا الامضاء على اتفاقية إقامة حقل للطاقة الشمسية في الاردن لصالح إسرائيل. نريد طاقة نظيفة بدون أن نلوث أراضينا. اتحدى النواب أو وزراء الاردن إذا عندهم نسخة عن الاتفاقية. ارجو ارسال التغريدة للاعلام الاردني . مبين مش عارفين " .
وكانت مصادر في وزارة المياة أكدت بأن الأردن وقع على اتفاقية مع اسرائيل للقيام بدراسة مشروع طاقة نظيفة لاسرائيل في الأردن مقابل اقامة اسرائيل محطة تنقية مياه على البحر المتوسط .
وجرى التوقيع في معرض اكسبو الاخير الذي اقيم في الامارات .
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