116 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 116 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات زحف ومحاولة تسلل في حيس و4 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية، و18 خرقاً بقصف مدفعي و36 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارتين لطيران حربي على حيس، وتحليق 22 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و31 طائرة تجسسية في أجواء الجاح الفازة وحيس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 116 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.