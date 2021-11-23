أمريكا تنشر قوات خاصة بالقرب من إثيوبيا وسط مخاوف من سقوط أديس أبابا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول عسكرى إن الولايات المتحدة، نشرت قوات عمليات خاصة بالقرب من إثيوبيا، وسط مخاوف من سقوط العاصمة الإثيوبية فى أيدى قوات جبهة تحرير تيجراى المتحالفة مع قوات أورومو.





وأضاف المسؤول فى تصريحات لشبكة CNN، أن واشنطن نشرت عناصر من قوات "الصاعقة" البرية من الكتيبة 1/75 على أراضى جيبوتى فى "تخطيط محكم"، لتقديم المساعدة للسفارة الأمريكية فى إثيوبيا، إذا تدهور الوضع هناك.

وأشار إلى أن هناك 3 سفن حربية برمائية متمركزة فى الشرق الأوسط، باتت مستعدة لدعم عمليات إجلاء الأمريكان من إثيوبيا إذا أصبح ذلك ضروريا.

وقال بحسب "سبوتنيك"، إن واشنطن لا تتوقع إجلاء واسع النطاق لرعاياها من إثيوبيا، لكنها قلقة من أن عددا صغيرا من رعاياها قد لا يتمكن من الوصول إلى المطار والمغادرة باستخدام الرحلات التجارية، لذلك فهى تستعد بحلول بديلة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، قال يوم الاثنين، إنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلى جبهة تحرير تيجراى، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.