”رويترز”.. نقل مرضى بكورونا من هولندا إلى ألمانيا وسط ضغوط على المستشفيات

بدأت هولندا في نقل مرضى بكوفيد-19 عبر الحدود إلى ألمانيا لتخفيف الضغط على المستشفيات الهولندية، التي تقلص خدمات الرعاية الاعتيادية للتعامل مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت السلطات الصحية إنه تم نقل مريض بعربة إسعاف من روتردام إلى مستشفى في بوخوم، على بعد حوالي 240 كيلومترا شرقا، صباح اليوم الثلاثاء وسيتبعه آخر في وقت لاحق اليوم.
وتزايد عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات الهولندية في الأسابيع الأخيرة إلى أعلى مستوى له منذ مايو، ومن المتوقع أن يزداد أكثر مع زيادة الإصابات إلى مستويات قياسية.
وحتى أمس الاثنين، كان يتم استخدام 470 سريرا من إجمالي 1050 بالعناية المركزة في هولندا لمرضى كوفيد-19.
وبدأت المستشفيات بالفعل في تقليص الخدمات الأخرى بما في ذلك علاجات السرطان وعمليات القلب لإفساح المجال لمرضى كوفيد. وقالت هيئة الصحة العامة الهولندية إنه تم إغلاق ما يقرب من ثلث غرف العمليات في هولندا للحد من استخدام أسرة العناية المركزة.
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