”الفاو” تدعو الدول التي تواجه كورونا للاستعداد إلى ”صدمات جديدة”

قالت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" إن على الأنظمة الصحية والزراعية التي لا تزال تواجه نتائج جائحة كورونا أن تتحضر دون تأخير لـ "صدمات" جديدة مثل الجفاف والفيضانات وأمراض عديدة.
وذكّرت "فاو" في تقرير بأن 3 مليارات شخص لا يستطيعون حاليا تأمين غذاء سليم يجنبهم سوء تغذية.
وبحسب أرقام علماء الاقتصاد الذين أنجزوا التقرير، فإن "مليار شخص إضافي قد يكونون معرضين لخطر عدم القدرة على تأمين تغذية صحية في حال أدت صدمة مفاجئة إلى خفض مدخولهم بنسبة الثلث".
وشدد تقرير المنظمة على أهمية سبل التواصل، متوقعة "ارتفاع سعر الأغذية لـ 845 مليون شخص إذا تعطلت سُبل التواصل الأساسية بسبب صدمة ما".
وأشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة كو دونغيو في حديث سابق لنشر التقرير إلى أن جائحة كوفيد-19 "بيّنت بشكل كبير هشاشة الأنظمة الغذائية والزراعية العالمية".
وتضمّ هذه الأنظمة الإنتاج وسلاسل الإمداد الغذائي وشبكات النقل الداخلي والاستهلاك.
وقدّرت المنظمة في تقرير نشر في يوليو أن 720 إلى 811 مليون شخص عانوا من الجوع عام 2020، أي أكثر بـ161 مليون شخص تقريبا من العام 2019، "وهو ارتفاع سببه الجائحة بشكل أساسي".
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