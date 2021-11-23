"أوبر" توفر طلبات "الحشيش" على تطبيقاتها في هذه الدولة

أكد متحدث باسم شركة "أوبر" للتوصيل أنها ستسمح للمستخدمين في مقاطعة أونتاريو بكندا، بتقديم طلبات لتوصيل القنب "الحشيش" على تطبيقها الخاص.

وتعتبر شركة "أوبر إيتس" المختصة بتوصيل طلبات الطعام، والتابعة لشركة أوبر، أكبر شركة من نوعها في كندا.

وقال المتحدث: "ستدرج أوبر شركة "طوكيو سموك" (إحدى كبرى شركات تجارة الحشيش) في سوقها، وبعد ذلك يمكن للعملاء تقديم طلبات من تطبيق (أوبر إيتس)، ثم استلامها من أقرب متجر تابع لهم".

وبذلك لن تقوم الشركة بتوصيل الحشيش للمنازل، لكنها ستسمح للمستخدمين بتوصية الطلبات عبر التطبيق، ثم استلامها من محلات بيع الحشيش.

وأضاف: "الشراكة ستساعد البالغين الكنديين على شراء الحشيش الآمن والقانوني، مما يساعد في مكافحة السوق غير القانوني والذي لا يزال يمثل أكثر من 40 بالمئة من جميع مبيعات القنب غير الطبي على الصعيد الوطني".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تقنين الحشيش في كندا، لا تزال البلاد تعاني من السيطرة على سوق الحشيش، حيث لا يزال المنتجون غير القانونيين يسيطرون على حصة كبيرة من إجمالي المبيعات السنوية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي، في أبريل الماضي، إن "الشركة ستنظر في عملية توصيل الحشيش في الولايات المتحدة، عندما يكون المجال القانوني واضحا بهذا الشأن".

وسيبلغ إجمالي مبيعات القنب في كندا 4 مليارات دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تنمو إلى 6.7 مليار دولار في عام 2026، وفقا لبيانات اقتصادية.