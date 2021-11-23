رئيس مجلس النواب اللبنانى يشيد بالتعاون بين بلاده وروسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا بلبنان ألكسندر روداكوف، حيث بحثا الأوضاع العامة فى البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما تسلم برى رسالة تهنئة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالى الروسى فالنتينا ماتفينكا بمناسبة العيد الوطنى للبنان، حيث أكدت فيها أن لبنان شريك تاريخى قديم لروسيا فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن مجلس الاتحاد الفيدرالى الروسى مستعد لتعميق الإتصالات البرلمانية المشتركة وتطويرها بشكل تدريجى.
وعبرت "ماتفينكا" عن أملها فى أن تعطى الجهود المتبادلة دفعة جديدة للحوار بين مشرعى الدولتى متمنية لرئيس المجلس "نبيه برى" التوفيق فى مهامه وللشعب اللبنانى الرفاهية والازدهار.
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