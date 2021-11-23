شويجو: نشاط القاذفات الأمريكية بالقرب من حدودنا تهديدا لروسيا والصين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن نشاط القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية قد ازداد بشكل ملحوظ، وإن الطيارين الأمريكيين يتدربون على القيام بضربات صاروخية"، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تشكل تهديداً للصين أيضًا.





وأضاف "شويجو"، فى تصريح خلال اتصال هاتفى مع نظيره وزير الدفاع الصينى وى فنج خه اليوم الثلاثاء : "نرصد زيادة ملحوظة فى أعداد الطلعات الجوية بالقرب من الحدود الروسية، ففى عام 2020 وحده أجرى الطيران الاستراتيجى الأمريكى 22 رحلة فوق بحر أوخوتسك، بينما قام بثلاث رحلات فقط فى عام 2019"، لافتا أن تصرفات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديدًا ليس لروسيا وحسب، وإنما للصين أيضًا. وأوضح أن أطقم القاذفات الأمريكية تتدرب على الوصول إلى مدى استخدام صواريخ "كروز" و إجراء ضربات صاروخية مفترضة، وفى جميع الحالات، كشفت دفاعتنا الجوى فى الوقت المناسب عن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية وأنشأت آلية مراقبة مستمرة ونفذت تدابير لمنع الحوادث"، مؤكدا أن التنسيق الروسى الصينى فى ظل هذه الأوضاع يُصبح عامل استقرار فى الشؤون العالمية.

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