الرئيس التونسى يؤكد التمسك بالبعد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الثلاثاء، على تمسك بلاده ببعدها الإفريقى وتطلعها إلى تطوير مختلف مجالات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، ومن بينها جمهورية الكونغو، فضلا عن المساهمة فى إطار ثنائى ومتعدد الأطراف فى تصور حلول جديدة مشتركة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة نحو مزيد من الاستقرار والنماء.





جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال لقاء سعيد بوزير الشئون الخارجية والتعاون والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو جان كلود جاكوسو، بقصر قرطاج. كما تم - خلال اللقاء - التطرق إلى تطور الأوضاع فى ليبيا ودور الاتحاد الإفريقى والدول الإفريقية، وخاصة دول الجوار فى المساهمة فى إنجاح مسار التسوية السياسية فى إطار حل سلمى يضمن وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها. من جانبه، نقل "جاكوسو" إلى الرئيس التونسى حرص رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو على دعم التشاور والتنسيق بشأن الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها قضايا القارة الإفريقية. كما أعرب الوزير الكنغولى مجددا عن حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائى التى تجمعها بتونس وتنويعها.

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