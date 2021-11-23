الرئيس الفنلندي: تخلي الاتحاد الأوروبي عن الحوار مع روسيا لا يجعله أقوى

دعا الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن تخلي الاتحاد عن التواصل مع موسكو لا يجعله أقوى.

وقال نينيستو في كلمة ألقاها في جامعة هومبولد في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء: "تحتاج فنلندا إلى الحفاظ على علاقات عملية ثنائية مع روسيا، لكن الحوار البناء لا يتناقض مع حزمنا في الدفاع عن مصالحنا ومبادئنا في هذه العلاقات".

وأضاف: "يجب أن يكون ذلك ممكنا للاتحاد الأوروبي أيضا. التخلي عن الاتصالات مع روسيا لا يجعل الاتحاد أقوى بل يجعله يظهر ضعيفا وأقل نفوذا".