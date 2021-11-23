استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبياأعلنت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش استقال من منصبه بعد أقل من عام من تعيينه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: إن كوبيش استقال ولم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة وهو ما أكدته عدة مصادر دبلوماسية أخرى.

وكان كوبيش قد عين بمنصبه في يناير الماضي.. وتأتي استقالته قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.