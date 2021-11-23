"يوتيوبر" عراقي ينتحر بسبب حبيبته

أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، العثور على جثة شاب عراقي اشتهر بفيديوهات غنائية بين الشباب، في منزله منتحرا شنقا، بعد زواج حبيبته.
وقال المصدر إن "اليوتيوبر حمودي المولى (18 عاما) أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار".
وأضاف، أن "سبب الانتحار يعود لزواج حبيبته".
ووفقا لمصادر عراقية، قال علي السعيدي صديق الشاب المنتحر، إن "المولى انتحر نتيجة لضغط نفسي كبير".
وأضاف: "لم نشعر بشيء في تصرفاته يشير إلى أنه سيقدم على هذا الفعل، لكننا كنا نعرف أنه متأثر عاطفيا بفقد حبيبته".
وعرف المولى بفيديوهاته الغنائية المرحة على موقع "يوتيوب"، حيث كان يؤدي الأغاني العاطفية الخفيفة من دون موسيقى، بين أصدقائه، ويختمها عادة بقهقهة طويلة.
كما انتشرت فيديواته الغنائية بشكل كبير خلال تظاهرات تشرين في العراق، حيث كان من معروفا في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.
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