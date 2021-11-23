وزير الصحة التونسى يثمن الدعم الهام الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى لبلاده

جدة - نرمين السيد - ثمن وزير الصحة التونسى، على المرابط، اليوم الثلاثاء، الدعم الهام الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى لبلاده فى المجال الصحى من خلال زيادة قيمة التمويل المخصص لبرنامج "الصحة عزيزة" الذى تستهدف مرحلته الثانية تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين فى مؤسسات الخط الأول والثانى والثالث بكامل ولايات الجمهورية.





جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية، خلال إشراف الوزير على موكب الإعلان عن تمديد برنامج "الصحة عزيزة" الممول من قبل الإتحاد الأوروبى لمرحلة ثانية لسنوات 2021-2023 بمقر الوزارة وبحضور سفير الاتحاد الأوروبى بتونس ماركيس كورنارو. وقال الوزير، إن هذا الدعم يهدف إلى تحقيق جملة من أولويات الأهداف الاستراتيجية للسياسة الصحية الوطنية إلى جانب العمل على تعزيز الرقمنة فى الهياكل الصحية العمومية وتطوير مسارات الرعاية فى أقسام الطوارئ وأنظمة الترصد واليقظة الوبائية.

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