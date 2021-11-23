جدة - نرمين السيد - بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف، خلال اتصال هاتفى مع رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميل، اليوم الثلاثاء، القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الدولى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا وأمريكا تبحثان قضايا الأمن الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.