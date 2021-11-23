الإمارات تدين اعتداء الحوثيين على السفارة الأمريكية فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - أعربت الإمارات اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيا الحوثى الإرهابية على مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى صنعاء باليمن، واقتحامها واحتجاز عدد من منسوبيها والعاملين فيها.





وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ما قامت به ميليشيا الحوثى الإرهابية يعد عملا إجراميا وانتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية، مطالبة بالإفراج الفورى وغير المشروط عن منسوبى السفارة. واعتبرت الوزارة، أن هذا الاعتداء يعكس تحدى هذه الميليشيات السافر للمجتمع الدولى، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مشددة على أهمية وقوف المجتمع الدولى بشكل حازم أمام الانتهاكات التى تقوم بها ميليشيا الحوثى والتى تهدد استقرار المنطقة، وعلى أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن حلا سياسيا شاملا يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه.

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