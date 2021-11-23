ليبيا والاتحاد الأوروبى يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - بحث النائب بالمجلس الرئاسى الليبى موسى الكونى اليوم الثلاثاء، فى العاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجى الأوروبى للشؤون الاقتصادية والعالمية هيلينا كونيج ملف الهجرة غير الشرعية.





واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - أوجه دعم الجهود الليبية لمراقبة الحدود ومواجهة تدفق الهجرة من الثغور الجنوبية للبلاد، وهو الأمر الذى من شأنه أن يجنب المهاجرين العابرين الأراضى الليبية قاصدين أوروبا، تلك الصعوبات المجانية التى يواجهونها فى الطريق، وفى البحر، وفى مراكز الاحتجاز.

من جانبها، أكدت المسئولة الأوروبية، أن ملف الهجرة يحتل مكانة خاصة فى السياسة الأوروبية، وفى استراتيجية الاتحاد الأوروبى العامة، مشددة على أهمية التعاون والتنسيق فى هذا الملف.

وأشارت إلى أن الهجرة غير الشرعية لا تخص ليبيا فقط بل هى مشكلة مشتركة يحرص الاتحاد الأوروبى على معالجتها بالتعاون مع ليبيا، وأنه لن يتأخر عن تقديم كافة الدعم للجهود الليبية بالخصوص.