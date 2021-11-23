واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - أوجه دعم الجهود الليبية لمراقبة الحدود ومواجهة تدفق الهجرة من الثغور الجنوبية للبلاد، وهو الأمر الذى من شأنه أن يجنب المهاجرين العابرين الأراضى الليبية قاصدين أوروبا، تلك الصعوبات المجانية التى يواجهونها فى الطريق، وفى البحر، وفى مراكز الاحتجاز.
من جانبها، أكدت المسئولة الأوروبية، أن ملف الهجرة يحتل مكانة خاصة فى السياسة الأوروبية، وفى استراتيجية الاتحاد الأوروبى العامة، مشددة على أهمية التعاون والتنسيق فى هذا الملف.
وأشارت إلى أن الهجرة غير الشرعية لا تخص ليبيا فقط بل هى مشكلة مشتركة يحرص الاتحاد الأوروبى على معالجتها بالتعاون مع ليبيا، وأنه لن يتأخر عن تقديم كافة الدعم للجهود الليبية بالخصوص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا والاتحاد الأوروبى يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.