زيمبابوى تؤكد التزامها الكامل باتفاقية التجارة الحرة بمنطقة الكوميسا

جدة - نرمين السيد - أكد ممثل دولة زيمبابوى، التزام بلاده الكامل ببنود اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بمنطقة "الكوميسا"، معربا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعوة بلاده لحضور قمة "الكوميسا".





وقال ممثل زيمبابوى، خلال كلمته التى ألقاها فى قمة "الكوميسا" الحادية والعشرين بمشاركة 21 دولة إفريقية تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى"، إن "زيمبابوى ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بمنطقة الكوميسا، وتحسين الأعمال عبر الحدود ومساعدة القطاع الخاص لانتهاز الفرص التى توفرها الكوميسا".

وأعرب عن اعتذار الرئيس الزيمبابوى إمرسون منانجاجوا عن المشاركة فى أعمال قمة "الكوميسا"، مشيدا فى الوقت ذاته بالمجهودات التى بذلت لتعزيز الدمج الإقليمى على الرغم من انتشار جائحة كورونا.

وأضاف أن جائحة كورونا تسببت فى العديد من التحديات الصعبة فى الكثير من المجالات بداية من الأمراض والضغوطات التى تواجهها القطاعات الصحية فى دول العالم أجمع، منوها بأن زيمبابوى قامت بتطوير وتحسين الممر الشمالى الجنوبى لتعزيز تيسير وزيادة العلاقات التجارية من خلال دول "الكوميسا" بصفة خاصة ودول إفريقيا بصفة عامة.

وشدد على ضرورة استمرار دول الكوميسا فى التعاون وتنفيذ التدابير والإجراءات، وذلك لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخى وفق القرارات فى "كوب 26" تحت مظلة الأمم المتحدة، معربا عن سعادته بالمجهودات المبذولة من الكوميسا، مشيدا بالدعم والإسهامات الوطنية التى قدمتها دول الأعضاء فى الكوميسا لدولة زيمبابوى، مؤكدا ضرورة الاعتماد على فئة الشباب فى كافة المجالات.