لافروف يبحث مع ممثل الاتحاد الإفريقي أزمات القارة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي أولوسيغون أوباسانغو الوضع في القارة الإفريقية، وسبل تسوية أزمات منطقة القرن الإفريقي.
وأشار بيان عن وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "جرى تبادل الآراء حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في القرن الإفريقي، مع إيلاء اهتمام لمهمة التسوية العاجلة للأزمة العسكرية السياسية في إثيوبيا".
وأضاف: "تطرق الجانبان إلى الوضع الراهن في الصومال، حيث قيما إيجابيا جهود حكومة البلاد لتشكيل مؤسسات ديمقراطية للسلطة من أجل ضمان الأمن والحفاظ على سلام أهلي دائم".
وتابع: "كما ناقش الطرفان الوضع الراهن في السودان، وتطرقا إلى النتائج المعاكسة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لهذا البلد، والذي يمر بمرحلة صعبة من تطوره الاجتماعي والاقتصادي".
وأكد لافروف على أن "دول وشعوب القارة الإفريقية يمكنها دائما التعويل على روسيا ودعمها، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
من جهته شكر أوباسانجو الذي شغل منصب رئيس نيجيريا في الماضي روسيا على اهتمامها المستمر بإفريقيا، وتمسكها الراسخ بمبدأ إيجاد الحلول للمشاكل من قبل الأفارقة أنفسهم بمساعدة المجتمع الدولي.
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