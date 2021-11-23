العراق.. تدمير 5 أوكار تابعة لداعش

العراق.. تدمير 5 أوكار تابعة لداعشأعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة العراقية اليوم الثلاثاء عن تدمير 5 أوكار لداعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" عن القيادة في بيان لها، القول: إنه "باشراف الفريق الركن على الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة بكركوك شرعت قياده الفرقة الثامنة جيش العراقي والفرقة الخامسة شرطة اتحادية بعمليات للبحث والتفتيش وملاحقة عناصر داعش الارهابي في وادي الشاي هذا اليوم".

وأضاف البيان: إنه "تم تدمير 5 أوكار لتنظيم داعش والعثور على 5 عبوات ناسفة".