العراق.. تدمير 5 أوكار تابعة لداعش
أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة العراقية اليوم الثلاثاء عن تدمير 5 أوكار لداعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.
ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" عن القيادة في بيان لها، القول: إنه "باشراف الفريق الركن على الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة بكركوك شرعت قياده الفرقة الثامنة جيش العراقي والفرقة الخامسة شرطة اتحادية بعمليات للبحث والتفتيش وملاحقة عناصر داعش الارهابي في وادي الشاي هذا اليوم".
وأضاف البيان: إنه "تم تدمير 5 أوكار لتنظيم داعش والعثور على 5 عبوات ناسفة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. تدمير 5 أوكار تابعة لداعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.