اجتماع بالجامعة العربية للتحضير لمنتدى التعاون العربى الروسى السادس

جدة - نرمين السيد - عقد المندوبون الدائمون للدول العربية لدى جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الجامعة بالقاهرة برئاسة سفير المغرب فى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد التازى، وذلك للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربى- الروسى الذى يعقد فى مراكش بالمملكة المغربية يومى 14 و15 ديسمبر القادم.





وجرى خلال الاجتماع استعراض الوثائق التى ستعرض على الدورة السادسة من المنتدى، الذى سيعقد على مستوى وزراء الخارجية، خاصة مشروع جدول الأعمال، ومشروع البيان الختامى، وكذلك خطة العمل والبرنامج التنفيذى، الذى يتضمن برامج التعاون المشترك للفترة المقبلة. وقدمت بعض الوفود المشاركة مرئياتهم واقتراحاتهم لما يريدون تضمينه فى الوثيقة التى ستقر فى الاجتماع الوزارى القادم. ومن المنتظر أن يستعرض منتدى مراكش نتائج الدورة الخامسة التى عقدت بموسكو فى 16 أبريل 2019، وخطة العمل (2019 ـ 2021) التى تهدف إلى تنفيذ مبادئ وأهداف المنتدى. كما يناقش المنتدى القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وقضية ليبيا والوضع فى اليمن، والتعاون بين الدول المتشاركة فى الأنهار، ومنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى تهم الجانبين. يذكر أن المنتدى يعقد اجتماعاته بالتناوب بين موسكو وإحدى العواصم العربية.

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