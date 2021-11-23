باكستان: لاهور تحتل المرتبة الثالثة من حيث التلوث عالميا

"احتلت" مدينة لاهور العاصمة الثقافية لباكستان اليوم الثلاثاء المركز الثالث بين أكثر مدن العالم تلوثا، حسب تصنيف شركة "آي كيو إير" السويسرية لجودة الهواء.

وحلت لاهور في المركز الثالث بعد دكا عاصمة بنغلاديش وأولان باتور عاصمة منغوليا في مؤشر التلوث.

وأجبر تفاقم تلوث الهواء والضباب الدخاني السلطات على الأمر بإغلاق جزئي للمدارس في لاهور التي كانت تعرف ذات يوم بمدينة الحدائق.

وقالت السلطات إنها أغلقت بعض المصانع وفرضت غرامات أخرى لعدم استخدامها تكنولوجيا تساعد في خفض تلوث الهواء.

ونصح الأطباء المواطنين بوضع الكمامات لتجنب أمراض الجهاز التنفسي.

وقال رافح علم، الخبير البيئي الذي يشن حملة لرفع الوعي بين المواطنين بشأن أخطار زيادة التلوث، إن الكثيرين، وبينهم نساء وأطفال، تعرضوا للهواء السام الذي يسبب العديد من الأمراض. وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات تقلل من تلوث الهواء.

بالإضافة للتلوث الذي تسببه المركبات والتلوث الصناعي، يشيع بين فقراء المزارعين الباكستانيين إشعال النيران في بقايا محصول الموسم السابق قبل إعداد الأرض للزراعة المقبلة. وتزيد الرياح من تفاقم التلوث بنشر الضباب الدخاني على نطاق أوسع في المنطقة.