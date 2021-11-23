توقعات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية فى المملكه العربيه السعوديه خلال الفتره المقبلة

تشهد المملكة العربية السعودية اختلافا كبيرا في درجات الحرارة سواء نهارا او ليلا حيث تتعرض بعض مناطق المملكة إلى أمطار غزيرة في بعض المناطق وبعضها تتعرض الى امطار تصل الى السيول وتختلف مناطق المملكة فى درجات الحرارة ونسبة سقوط الأمطار نظرا إلى اتساع رقعة المملكة العربية السعودية. وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض التدريجى. على وسط وشرق المملكة وتكون السماء غائمة جزئيا على اجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة. وتنشط الرياح على سواحل الخليج العربي. توقعات هيئة الأرصاد السعودية غدا الأربعاء نهارا تتباين درجات الحرارة نهارا فى مناطق المملكة المختلفة حيث تشهد بعض مناطق المملكه بأن يميل الطقس فيها إلى البرودة

خاصة مناطق شمال المملكة بينما يكون الطقس حار نسبيا على سواحل البحر الأحمر. ومستقر في عموم المناطق.

كما تظهر بعض السحب المتوسطه والعاليه فى شمال المملكة حتى منطقة حائل.

تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على بعض مناطق من شرق المملكة ووسط المملكة.

بينما تكون نشطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة تثير الأتربة والغبار. ليلا . يكون الطقس بارد إلى بارد نسبيا فى شمال المملكة والقصيم بينما يكون مائلا الى باردا في باقي مناطق المملكة ويكون معتدلا على سواحل البحر الأحمر.

احتمالية سقوط الأمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الجوف والحدود الشمالية.

بينما تكون الرياح خفيفه الى معتدله فى معظم المناطق

تكون نشطة فى بعض أجزاء من شرق منطقة عسير والباحه ومكه المكرمه والمدينه المنوره.

تثير الرياح الأتربة والغبار. توقعات هيئة الأرصاد السعودية غدا الأربعاء نهاراليلا . تحذيرات وتنبيهات هيئة الأرصاد السعودية تحذيرات وتنبيهات هيئة الأرصاد السعودية تدني مدى الرؤيه الافقيه غدا الأربعاء في مناطق شرق عسير والباحه ومكه المكرمه والمدينه المنوره بسبب الأتربة والغبار. الملاحة الجوية فى المملكة العربيه السعوديه تكون الرياح شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 الى 35 كم فى الساعة.

يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف فى البحر الأحمر خفيفه الى متوسطه.

بينما تكون الرياح فى الخليج العربى من شمالية الى شماليه غربيه بسرعة 25 الى 50 كم فى الساعة.

يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين. درجات الحرارة في مناطق المملكة العربية السعودية مكه المكرمه 33 للعظمى و 21 للصغرى.

المدينه المنوره 28 للعظمى و 14 للصغرى .

الرياض 26 للعظمى و 16 للصغرى.

جده 32 للعظمى و 22 للصغرى. ا

الدمام 27 العظمى 18 الصغرى.

ابها 24 للعظمى و 11 للصغرى.

تبوك 22 للعظمى و 9 للصغرى .

حائل 20 العظمى و8 الصغرى .

الباحة 25 العظمى و12 الصغرى .

عرعر 18 العظمى و8 الصغرى.

جازان 34 العظمى 24 الصغرى .

سكاكا 19 العظمى و9 الصغرى.

القريات 18 العظمى و 8 الصغرى. الملاحة الجوية فى المملكة العربيه السعوديهدرجات الحرارة في مناطق المملكة العربية السعودية الوسوم

تشهد المملكة العربية السعودية اختلافا كبيرا في درجات الحرارة سواء نهارا او ليلا حيث تتعرض بعض مناطق المملكة إلى أمطار غزيرة في بعض المناطق وبعضها تتعرض الى امطار تصل الى السيول وتختلف مناطق المملكة فى درجات الحرارة ونسبة سقوط الأمطار نظرا إلى اتساع رقعة المملكة العربية السعودية. وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض التدريجى. على وسط وشرق المملكة وتكون السماء غائمة جزئيا على اجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة. وتنشط الرياح على سواحل الخليج العربي. توقعات هيئة الأرصاد السعودية غدا الأربعاء نهارا تتباين درجات الحرارة نهارا فى مناطق المملكة المختلفة حيث تشهد بعض مناطق المملكه بأن يميل الطقس فيها إلى البرودة

خاصة مناطق شمال المملكة بينما يكون الطقس حار نسبيا على سواحل البحر الأحمر. ومستقر في عموم المناطق.

كما تظهر بعض السحب المتوسطه والعاليه فى شمال المملكة حتى منطقة حائل.

تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على بعض مناطق من شرق المملكة ووسط المملكة.

بينما تكون نشطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة تثير الأتربة والغبار. ليلا . يكون الطقس بارد إلى بارد نسبيا فى شمال المملكة والقصيم بينما يكون مائلا الى باردا في باقي مناطق المملكة ويكون معتدلا على سواحل البحر الأحمر.

احتمالية سقوط الأمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الجوف والحدود الشمالية.

بينما تكون الرياح خفيفه الى معتدله فى معظم المناطق

تكون نشطة فى بعض أجزاء من شرق منطقة عسير والباحه ومكه المكرمه والمدينه المنوره.

تثير الرياح الأتربة والغبار. توقعات هيئة الأرصاد السعودية غدا الأربعاء نهاراليلا . تحذيرات وتنبيهات هيئة الأرصاد السعودية تحذيرات وتنبيهات هيئة الأرصاد السعودية تدني مدى الرؤيه الافقيه غدا الأربعاء في مناطق شرق عسير والباحه ومكه المكرمه والمدينه المنوره بسبب الأتربة والغبار. الملاحة الجوية فى المملكة العربيه السعوديه تكون الرياح شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 الى 35 كم فى الساعة.

يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف فى البحر الأحمر خفيفه الى متوسطه.

بينما تكون الرياح فى الخليج العربى من شمالية الى شماليه غربيه بسرعة 25 الى 50 كم فى الساعة.

يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين. درجات الحرارة في مناطق المملكة العربية السعودية مكه المكرمه 33 للعظمى و 21 للصغرى.

المدينه المنوره 28 للعظمى و 14 للصغرى .

الرياض 26 للعظمى و 16 للصغرى.

جده 32 للعظمى و 22 للصغرى. ا

الدمام 27 العظمى 18 الصغرى.

ابها 24 للعظمى و 11 للصغرى.

تبوك 22 للعظمى و 9 للصغرى .

حائل 20 العظمى و8 الصغرى .

الباحة 25 العظمى و12 الصغرى .

عرعر 18 العظمى و8 الصغرى.

جازان 34 العظمى 24 الصغرى .

سكاكا 19 العظمى و9 الصغرى.

القريات 18 العظمى و 8 الصغرى. الملاحة الجوية فى المملكة العربيه السعوديهدرجات الحرارة في مناطق المملكة العربية السعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية فى المملكه العربيه السعوديه خلال الفتره المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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