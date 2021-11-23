تفاصيل القبض على عصابة تبيع "مخدرات مغشوشة" في مصر

تمكنت أجهزة الأمن المصري من ضبط عصابة تخصصت في غش الهيروين والحشيش، وترويجهما في شتى أنحاء البلاد.

وقال مصدر أمني لموقع دوت الخليج، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الداخلية المصرية، تتبعت نشاط تشكيل عصابي مكون من عاطلين أحدهما مسجل جنائيا، ويقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وتخصصا في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته.

كما أعدوا مكبسا لذات الغرض والإتجار به، كما يفعلان نفس الأمر بمخدري الحشيش والآيس "الشابو" بكميات كبيرة، ثم يروجان هذه المواد المخلوطة على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

وأوضح المصدر أنه تم التنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن المركزي، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، حيث تم تجهيز مأموريات متزامنة لاستهداف عناصر التشكيل العصابي.

وأكد أنه تم القبض على أحد أفراد العصابة بمزرعة بالإسماعيلية، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين المعدة للكبس مخلوطة بمادة الباراسيتامول وزنها 14 كيلو غراما، ومخدر الآيس "الشابو"، ومكبس حديدي بمشتملاته ومبلغ مالي.

كذاك تم استهداف المتهم الثاني وتبين عدم تواجده بمنزله، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على 38 طربة لمخدر الحشيش وزنها 3800 كيلو غرام.

وواصلت أجهزة الأمن جهودها حتى تم القبض على المتهم الثاني وبمواجهته بالمضبوطات، اعترف بما رصدته التحريات، فتمت إحالة المتهمين للنيابة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة أفراد التشكيل تقارب من 4 ملايين جنيه مصري.