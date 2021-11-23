مفوضية الانتخابات العراقية: تصريحات المسئولة الأممية تأكيدًا على النزاهة

جدة - نرمين السيد - أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق، جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولى حول الانتخابات العراقية، تأكيد على نزاهة الانتخابات.





وأوضح عضو الفريق الإعلامى للمفوضية عماد جميل، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الدعم الدولى ليس جديداً بل تواصل منذ انتهاء العملية الانتخابية العراقية، وهذا تأكيد على ما تم التصريح به سابقاً بأن الانتخابات كانت نموذجية وتختلف عن سابقاتها. وأشار "جميل" إلى أن مجلس المفوضية وبعد إنهاء عملية العد والفرز اليدوى الخميس المقبل، سيكمل قراراته ويقوم برفعها إلى الهيئة القضائية للبت بها، مضيفا أن الهيئة القضائية تستغرق 10 أيام لحسم القرارات والبت بها، لكنها قد تستغرق وقتاً أقل لقلة الطعون، ومن ثم بعدها تبلغ المفوضية بالبت، والمفوضية تعلن النتائج النهائية.

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