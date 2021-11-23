الصحة العالمية: وفيات كورونا في أوروبا قد تتجاوز 2.2 مليون حتى مارس

أشارت منظمة الصحة العالمية لاحتمال وفاة 700 ألف شخص آخرين بكورونا في أوروبا حتى مارس المقبل، ليسجل إجمالي وفيات الجائحة في المنطقة أكثر من 2.2 مليون حالة.

الصحة العالمية: وفيات كورونا في أوروبا قد تتجاوز 2.2 مليون حتى مارسنقل مرضى بكورونا من هولندا إلى ألمانيا وسط ضغوط على المستشفيات

وذكرت المنظمة أن عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس في 53 دولة تمثل المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة العالمية تجاوز بالفعل 1.5 مليون وفاة، مع تضاعف المعدل اليومي مقارنة مع أواخر سبتمبر إلى 4200 في اليوم.

وأكدت أن كوفيد-19 هو السبب الرئيسي للوفاة في المنطقة في الوقت الراهن، داعية السكان إلى تلقي اللقاحات وجرعات تنشيطية.