ننشر لكم موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر 2021 والشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، ويكون الدعم السكني للأسر المستحقة للدعم، وتواصل المملكة العربية السعودية جهودها المستمرة من أجل مساعدة الفئات المستحقة من خلال توفير برامج مالية مناسبة لهم بعد تطبيق كل الشروط التي تتوافر عليهم من أجل الحصول على الدعم السكني.

موعد صرف الدعم السكني

حددت المملكة العربية السعودية من خلال الجهات المسئولة عن صرف الدعم السكني أن يكون الموعد في الرابع والعشرون من نوفمبر من أجل توفير وصرف كافة المبالغ المستحقة خاصة وان الدعم السكني يتم صرفه بشكل شهري لكل الفئات المستحقة للدعم السكني.

شروط صرف الدعم السكني

يجب أن يتوافر في الشخص عدة شروط من أجل الحصول على الدعم السكني المناسب وأهم تلك الشروط:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني سعوديا.

ضرورة وجود الشخص المتقدم للحصول على دعم سكني في المملكة العربية السعودية.

من شروط الحصول على الدعم السكني أن لا يقل سن المتقدم عن 25 عام.

يجب أن يكون المستفيد للحصول على الدعم السكني غير مستفيدا من أي برامج دعم.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يحدد مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد حدد 24 من الشهر الماضي موعدا لصرف الدعم السكني، ويختلف من شهر للأخر حال وجود عطلات رسمية أو أعياد دينية في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الدعم السكني ينزل في حسابات الأشخاص المتقدمين للدعم السكني بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة، ويعد الدعم السكني واحدا من البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحسين معيشة المواطنين خاصة وأن الصندوق سبق وقدم 31 مليار ريال سعودي.

يذكر أن برنامج الدعم السكني قد خصص 120 ألف وحدة جاهزة وتحت الإنشاء وكذلك توزيع 75 ألف أرض سكنية وإصدار منتجات سكنية مختلفة وتمويل سكني مدعوم.

يذكر أن برنامج الدعم السكني يتم لكل المواطنين والمواطنات شريطة إستيفاء كل الشروط المناسبة للحصول على الاستحقاق السكني وتسهيل معيشة المواطنين بشكل كبير ومساعدتهم بشكل كبير في توفير سكن مناسب.