شروط الضمان الاجتماعي الجديد ونظام الضمان الاجتماعي الجديد واستحقاق الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية هي إحدى الهدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطن بالمملكة العربية السعودية وتقوم المملكة العربية السعودية بتجديد شروط نظام الضمان الاجتماعي، وذلك للوصول للخدمة المطلوبة التي تستهدفها المملكة العربية السعودية، وقد قامت السعودية أيضا عن طريق وزارة الموارد البشرية بالعمل على تقديم أفضل خدمة من أجل تحقيق حالة عامة من الرخاء في المستوى المعيشي وقد أتت تلك التطويرات برعاية مجلس الوزراء حيث وافق المجلس على اللوائح الجديدة الخاصة بالنظام الجديد وإدراج المستفيدين الجدد تحت هذه اللوائح كما أكد مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية على أن المستفيدين من اللوائح القديمة سيتم تطبيق اللوائح القديمة عليهم كخطة زمنية من الوزارة لمدة لا تزيد عن عامين، وستقوم الوزارة خلالها بوضع النظام الجديد تحت التطبيق وذلك لاستقبال الطلبات الجديدة نسبة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمقدم على الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

كيفية التقديم على الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي النظام الجديد

الضمان الاجتماعي النظام الجديد هي تجديدات في لوائح النظام الخاص بالضمان الاجتماعي عن طريق مجلس الوزراء، وقد أتت التجديدات في اللوائح أن تكون قيد العمل خلال عامين وذلك لاستقبال الحالات الجديدة وحسب الشروط الجديدة التي أنشأتها الوزارة وذلك أيضا طبقا لوضع العائلة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعائلة، وقد أتى القرار بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء وذلك عن طريق الاستعلام وإحصاء جميع المستفيدين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية والقيام بإحصاء ومسح بياني لمعرفة المستفيدين من الضمان الاجتماعي طبقا للنظام الجديد، وتقوم الوزارة بإبلاغ المقدم على الاستفادة من الضمان الاجتماعي على حالته وموقفه من قبوله أو رفضه مع بيان سبب الرفض ويحق للمواطن بتقديم تظلم وذلك خلال 15 يوما من الرفض بتوضيح الملابسات أو تبيان أ مستجدات على حالته تفيده وتعطيه الحق في الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

شروط الضمان الاجتماعي الجديد طبقا لوزارة الموارد البشرية والتي قام مجلس الوزراء بتجديد الشروط الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي وذلك للمقدمين على الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد وجاءت شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

بعد بيان التجديد في شروط نظام الضمان الاجتماعي أكدت وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الانتساب والاستفادة من الضمان الاجتماعي وجاءت شروط الاستحقاق وشروط النظام الجديد وفقا للحافلة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالأسرة وشروط الضمان الاجتماعي الجديد جاءت أن من يستحق المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي كالآتي:

أن يكون المستفيد سعوديا ومقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة كشرط أساسي من شروط النظام.

أن يكون دخل طالب الاستفادة من النظام أقل من قيمة المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المحتسب كالحد الأدنى.

أن تكون قيمة ممتلكاته لا تزيد عن القيمة المحددة لوزارة الموارد البشرية وقد حددتها الوزارة سابقا وفقا للائحة.

أن يكون نظام التعليم والصحة والتأهيل والخدمة الاجتماعية طبقا لما توفره وزارة الموارد البشرية حسب اللائحة المحددة. الاستفادة من الضمان الاجتماعي لغير الحاصل على الجنسية السعودية الاستفادة من الضمان الاجتماعي لغير الحاصل على الجنسية السعودية

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية وفقا للتجديدات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي والشروط التي تغيرت فيه وجاءت الاستفادة لغير سعوديي الجنسية كالآتي: