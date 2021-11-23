رابط نتائج نظام نور برقم الهوية للطلاب حساب ولي الأمر 1443 الفصل الدراسي الأول

يترقب الآلاف من طلاب المملكة العربية السعودية في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية عن رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1443ه على محرك البحث “جوجل”، وقد أنهى الطلاب جميع الإختبارات للفصل الدراسي الأول والآن يتم الإنتهاء من عمليات التصحيح إلكترونياً، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لمنصة نور الإلكترونية، وتربط منصة نوربين كلاً من الطلاب وأولياء الأمور والمعلم بالإضافة إلى تقييم الطلاب وإعلان النتائج واستخراج الشهادات، ونهتم في موقعنا “ثقفني” بكافة أخبار العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية ونوضح لكم في هذه المقالة رابط الإستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية للفصل الدراسي الأول، فتابعونا.

نتائج نظام نور برقم الهوية

يُمكن لجميع طلاب المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية الإستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي لنظام نور من خلال الخطوات التالية:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة نور وتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم والرمز السري.

وتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم والرمز السري. ثانياً قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

ثالثاً الآن قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

رابعاً ابحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن “اختيار نتائج الطلاب”.

خامساً وضح العام الدراسي.

سادساً ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

سابعاً اضغط على أيقونة “عرض”.

وأخيراً يُمكنك طباعة نتيجتك.

نظام نور

أطلقت الحكومة السعودية منصة نور الإلكترونية حتى تكون حلقة وصل بين الطالب وولي الأمر والمعلم، وتقدم منصة نور خدمات عديدة أهمها أنها تُمكن ولي الأمر من متابعة التقييم الدراسي للطلاب بإستمرار عبر حساب لولي الأمر مخصص، وبالإضافة إلى ذلك يتمكن الطالب من معرفة نتيجته من خلال الموقع.

نتائج الطلاب

يبحث أولياء أمور والطلاب في المملكة العربية السعودية عن نتيجة الطلاب عبر منصةنور بإستخدام رقم الهوية الوطنية ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إعلان جميع نتائج الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة في موعد أقصاه يوم الخميس 20 ربيع الثاني الموافق 25 نوفمبر 2021م.

وأخيراً نرجو أن يكون المقال به كافة التفاصيل بشأن نتائج الطلاب وكيفية الإستعلام عنها، ونسعد بإستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر التعليقات وسنرد عليكم في أسرع وقت