عون: آمل التوصل إلى حل قريبا للأزمة بين لبنان و دول الخليج

دوت الخليج :- أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، عن أمله في التوصل لحل بشأن الأزمة مع السعودية ودول خليجية في وقت قريب، مشيرا إلى ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات.

وقال عون في خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال: "أزمة أخرى استجدت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج أدت الى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان والى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي"، مضيفا "أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، وآمل أن يكون الحل قريبا"​​​.

وتابع حديثه "أعود وأؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج، انطلاقاً من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات خصوصاً وأن مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير".

عون: إشارات إيجابية للتوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود

أشار الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى "إشارات إيجابية" بشأن التوصل لاتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية ويؤدي لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز.

وقال عون، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد "أيها اللبنانيون، هموم الداخل لا يمكن أن تنسينا المواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا وتحرير الباقي من أرضنا وحماية حقوقنا في مياهنا، وكان خيارنا ولا يزال التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية"، مضيفا أن "هناك إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل الى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي الى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز"​​​.

سبوتنيك