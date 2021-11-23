فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا
سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ أغسطس، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة رغم فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وتكثيف حملة التطعيم.
وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة اليوم الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7.45 مليون حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 أغسطس.
وقال وزير الصحة أوليفييه فيران لأعضاء البرلمان: "سنعلن اليوم عن 30 ألف إصابة على مدى 24 ساعة. هذه زيادة هائلة في معدل الإصابات، وتدل للأسف، على أننا دخلنا موجة خامسة من الجائحة"، بحسب رويترز.
وعدد الإصابات المسجلة اليوم في فرنسا كان الأعلى منذ تسجيل 30920 حالة في 11 أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.