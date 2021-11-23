بطولة مصر: الإسماعيلي يوقف مسلسل هزائمه وفوز قاتل لإنبي

أوقف الإسماعيلي مسلسل هزائمه المتتالية، بتعادله مع مضيفه المقاولون العرب 1-1 بملعب المقاولون العرب في القاهرة، في ختام المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الإسماعيلي عن طريق محمد هاشم (75)، وأدرك المقاولون العرب التعادل بواسطة محمد سالم (78).

ولعب الإسماعيلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37، عقب طرد مدافعه محمد الدسوقي، لحصوله على البطاقة الحمراء للخشونة المتعمدة.

وحصد الإسماعيلي، صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير، أول نقطة له منذ انطلاق الموسم الحالي، بعدما تلقى أربع هزائم متتالية أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والزمالك، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

وحقق إنبي فوزا ثمينا في الوقت القاتل على مضيفه فيوتشر 2-1 بملعب السلام في العاصمة.

وسجل هدفي إنبي النيجيري جون أوكويي إيبوكا (22 و90+1 من ركلتي جزاء)، وسجل هدف فيوتشر التونسي ايمن الصفاقسي (55).

ورفع إنبي رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 7 في المركز الثامن.