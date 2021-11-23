جبهة تحرير تيجراى تسيطر على مدينة جديدة تبعد 19 ميلا عن أديس أبابا

جدة - نرمين السيد - وأكد دبلوماسيون، بحسب الجارديان، أن بعض مقاتلى جبهة تحرير تيجراى، وصلوا إلى مدينة دبرى سينا​، على بعد حوالى 19 ميلا من العاصمة أديس أبابا.

ولفتوا إلى أن الحكومة الإثيوبية، لم ترد على أسئلة حول من كان يسيطر على المدينة.

هذا، وطالبت دول عدة رعاياها بمغادرة العاصمة أديس أبابا فى ظل الاضطرابات التى تعيشها إثيوبيا وتقدم جبهة تحرير تيجراى نحو العاصمة، وسط خسائر متتالية للجيش الإثيوبى، وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد.