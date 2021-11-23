الجيش اللبنانى يتمكن من تحرير مواطن تم اختطافه أمس بالبقاع

جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش اللبنانى، اليوم الثلاثاء، أن دورية من مديرية المخابرات داهمت مناطق ببلدة "حورتعلا" بالبقاع، وتمكنت من تحرير المواطن مصعب طارق القبانى، الذى كان قد خُطف صباح أمس فى منطقة كسارة زحلة على يد أشخاص يستقلون سيارة نوع "دودج" لون أسود وبحوزتهم أسلحة حربية، وذلك بسبب خلافات عائلية سابقة بين المخطوف وآخرين.

وأوضح الجيش اللبنانى، أن الدورية تمكنت من توقيف الخاطف وضبط السيارة التى استخدمت فى عملية الخطف، فيما تجرى المتابعة لتوقيف باقى المتورطين.