جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش اللبنانى، اليوم الثلاثاء، أن دورية من مديرية المخابرات داهمت مناطق ببلدة "حورتعلا" بالبقاع، وتمكنت من تحرير المواطن مصعب طارق القبانى، الذى كان قد خُطف صباح أمس فى منطقة كسارة زحلة على يد أشخاص يستقلون سيارة نوع "دودج" لون أسود وبحوزتهم أسلحة حربية، وذلك بسبب خلافات عائلية سابقة بين المخطوف وآخرين.
وأوضح الجيش اللبنانى، أن الدورية تمكنت من توقيف الخاطف وضبط السيارة التى استخدمت فى عملية الخطف، فيما تجرى المتابعة لتوقيف باقى المتورطين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى يتمكن من تحرير مواطن تم اختطافه أمس بالبقاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.