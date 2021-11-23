الأمم المتحدة تؤكد استقالة مبعوثها إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذى سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا فى إدارة العملية الانتخابية.





وبحسب "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، فى إيجاز صحفى، حول ما إذا كانت الاستقالة تسرى بشكل فورى، "خطاب كوبيتش، إلى الأمين العام، أوضح أنه لن يغلق الباب اليوم، وسوف قدم إحاطة إلى مجلس الأمن غدا، وهو أكثر حرصا من أى أحد على استقرار البعثة، وهو لن يغادرها ويتكرها معلقة"، وفق تعبيره.

وتابع "دوجاريك": "نعمل بشكل سريع لشغل الفراغ فى المنصب لضمان الاستمرارية، ولكن نؤكد أن الدعم الأممى للعملية الانتخابية فنيا يستمر".

ونفى وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.

وحول ما إذا كانت استقالة كوبيتش تمثل مفاجأة، أجاب "دوجاريك"، لا أعتقد أنها كانت مفاجأة تامة".

ودع "كوبيتش" فى وقت سابق مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستورى والتشريعى لانتخابات 24 ديسمبر، والامتناع عن أى إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".