الأروع والأجمل من اوبو OPPO K9 Pro بإمكانيات هائلة ومتميزة ومواصفات عالية

يبحث الكثير من الشباب عن الأحدث والأكثر تطورا في عالم الهواتف الذكية وأكثرهم إمكانيات في الإستخدام سواء في الألعاب التي تحتاج الى معالج قوي أو في التقنية الحديثة من إمكانيات عالية في نوع الكاميرا وجودتها في نقاء الصور، وأصبحت شركات الهواتف الذكية الآن في منافسة شديدة في طرح أفضل ما تنتجه كل شركة من إنتاجها من الأحدث من هواتفها الذكية والاكثر تطورا حيث طرحت شركة اوبو مؤخرا أحدث هواتفها بامكانيات خرافية وعالية جدا الأروع والأكثر دقة وتطوراً وحداثة يطل بكل ما هو حصري وجديد ليكتسح الأسواق ويحقق رغبات الكثيرين، حيث أطلقت شركة أوبو المتميزة بطلة متميزة وأنيقة ومتكاملة، جهازها الأنيق OPPO K9 Pro، والذي يعتبر خيالياً بكل ما يحوى، بداية من التصميم والكاميرات وسرعة الشحن والشاشة، وأصبحت اوبو من أكثر الشركات المصنعة للهواتف الذكية عن تحديث منتجاتها وإرضاء كافة الرغبات والأذواق وتعمل جاهدة على تحسين الأداء وجذب أكبر عدد من المستهلكين وتحقيق نسبة مبيعات عالية، أهم شركات الإلكترونيات الضخمة والتي لها جمهور كبير. مواصفات هاتف Oppo K9 Pro التصميم يشمل على تغييرا جذريا، خاصة من ناحية تصميم الكاميرات، والتي تأتي في إطار مستطيل بعرض ظهر الهاتف، وظهور انعكاسات مميزة من الكاميرا الوسطى، بالإضافة إلى فلاش LED واسم الهاتف.

يدعم الهاتف الفتح عن طريق التعرف على الوجه او الـFace Unlock

بصمة الإصبع أسفل الشاشة

الهاتف يدعم سماعات Stereo خارجية

أبعاد الجهاز جاءت كالتالي: 158.7×73.5×8.5 مم

وزنه 180 جرام

حواف صغيرة جدا للشاشة، مع وجود الكاميرا الأمامية في بنش هول بحجم صغير، ولكن في أعلى يسار الشاشة.

بفضل المعالج المتطور يمكن استقبال جميع شبكات الاتصال الحديثة، حتى شبكات الجيل الخامس 5G، أما عن نوع الشرائح المدعومة Nano SIM، ويتسع لتركيب شريحتين كحد أقصى، مع دعم خاصية الانتظار لكلتا الشريحتين دوال ستاندباي.

الموبايل عند فتحه من العلبة يأتي بإصدار الاندرويد الأحدث اندرويد 11، ومن المؤكد حصوله على تحديث اندرويد 12 حال إصداره رسميا، هذا بالطبع مع واجهة تشغيل شركة أوبو، والتي تعد واحدة من أفضل واجهات التشغيل، الخالية من الأخطاء أو التعارض، وهي واجهة ColorOS 11.1.

شاشة سوبر اموليد مميزة تتميز بدقة التفاصيل ووضوح زوايا الرؤية، والتمتع بألوان حقيقية خاصة اللون الأسود الحقيقي، مع توفير الطاقة، بحجم 6.43 بوصة، بدقة عرض فول اتش دي بلس 2400*1080 بيكسل، بكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة في الشاشة، وأبعاد 20:9، وتتميز الشاشة بمعدل تحديث جيد 90 هرتز، والذي يقدم أداء جيد جدا عند التصفح، أو التنقل داخل النظام، بالإضافة إلى تجربة مميزة في الألعاب، المميز أيضا هو معدل السطوع الذي يبدأ من 430 شمعة ليصل إلى 750 شمعة، والتمتع بسطوع مميز في جميع أوقات اليوم خاصة فترات النهار.

يوجد إصدارين من الموبايل، الأول بسعة تخزين 128 / 8، والثاني بسعة 256 / 12 جيجابايت رام، ولكن لسوء الحظ لا يمكن تركيب بطاقة تخزين إضافية.

معالج متطور من شركة ميدياتك داعم لشبكات الجيل الخامس Dimensity 1200 5G، ثماني النواة ( نواة بتردد 3.0 جيجا هرتز للمهام الثقيلة جدا من نوع Cortex-A78 – ثلاثة انوية بتردد 2.6 جيجا هرتز من نوع Cortex-A78 – أربعة انوية بتردد 1.8 جيجا هرتز للمهام العادية والاستخدام اليومي من نوع Cortex-A55)، المعالج لا يتميز فقط بقوة النواة، ولكن يتميز أيضا بتوفيره الطاقة واستهلاك البطارية، لكونه مصنع بدقة تصنيع 6 نانومتر المميزة.

المعالج الخاص بالألعاب و الرسوم Mali-G77 MC9.

البطارية لى بوليمر بسعة 4400 ملي أمبير، غير قابلة للإزالة، تتميز بدعم للشحن فائق السرعة بشاحن بقوة 65 وات، يقوم بشحن البطارية في وقت قياسي.

منفذ الشحن يدعم خاصية OTG، ويأتي من نوع USB Type-C 2.0.

لكون الشاشة سوبر اموليد فمستشعر البصمة مدمج على الشاشة.

المستشعرات الضوء و البوصلة و الجيروسكوب و التسارع والتقارب.

يدعم الموبايل عدد كبير من شبكات الوايرلس من الأنواع a/b/g/n/ac ديوال باند مع دعم الهوت سبوت و الواي فاي دايركت.

رقم إصدار البلوتوث 5.0.

ألوان جذابة وأنيقة منه الموبايل أسود – أورورا. مميزات هاتف Oppo K9 Pro معالج قوي جدا وموفر للطاقة.

كاميرا خلفية قوية.

شحن فائق السرعة.

شاشة مميزة. عيوب هاتف Oppo K9 Pro لا يوجد راديو اف ام ولكن يوجد منفذ السماعة Jack 3.5mm.

لا يمكن إضافة بطاقة تخزين إضافية. السعر العالمي للجهاز هاتف Oppo K9 Pro السعر الرسمي للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 340 دولار.

أما الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام فتم عرضها بسعر 420 دولار.

السعر في مصر حوالي 6600 جنية مصري.

السعر بالسعودية 1575 ريال سعودي . محتويات علبة هاتف Oppo K9 Pro موبايل Oppo K9 Pro.

رأس الشاحن.

سلك الشاحن.

كتيب التعليمات. السعر العالمي للجهاز

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